Владивосток, , 04:07 — REGNUM В Приморье вторые сутки продолжаются работы по ликвидации многочисленных аварий на линиях электропередач, которые случились из-за снежного с дождём циклона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства. Губернатор Олег Кожемяко ночью проверил ход работ во Владивостоке, где на вечер 19 ноября бес света оставались более 120 тысячи жителей.

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Энергетики работают на всех повреждённых участках — восстановительные работы осложняются продолжающимися дождём со снегом и сильным ветром. Появляются новые обрывы линий.

Коммунальщики подключают альтернативные источники питания, чтобы обеспечить электричеством насосные станции, которые подают тепло и воду потребителям. Для этого привозят дизель-генераторы из других районов Приморья.

«Ночью велись работы на Горностае, где упали две линии, причём большая придавила среднюю, работают бригады ДРСК, ФСК. Параллельно на насосную станцию перебрасываются два дизель-генератора чтобы иметь резерв. Ставим генератор на котельной №63 на Диомиде, и днём планируем запустить её, после чего тепло пойдёт на Чуркин», — сказал Олег Кожемяко.

Восстанавливают электроснабжение в перинатальном центре и госпитале ветеранов — сейчас там задействованы резервные генераторы.

«Больше всех пострадали Артём и Владивосток. Задача номер один — наладить электроснабжение социально важных объектов, там, где находятся пациенты на ИВЛ, кислородных концентраторах. Все краевые организации, от которых зависит жизнедеятельность, работают в круглосуточном режиме, помогает МЧС», — добавил губернатор.

Продолжают очищать Владивосток и от поваленных деревьев и веток, которых более четырёх тысяч.

Задействовано более 100 единиц специальной техники, которые обрабатывают проезжую часть пескосолевой смесью и жидкими реагентами.

В локализации и ликвидации аварийных ситуаций задействовано 85 бригад, более 200 единиц техники — на дорогах.

Осадки продляться по прогнозам синоптиков до 21 ноября.

В Приморье прибывают дополнительные силы из соседних дальневосточных регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о введении на территории Владивостока режима чрезвычайной ситуации из-за массовых отключений электроэнергии после прохождения снежного циклона приняли власти города 19 ноября. Также ЧС введён в Артёме.