Москва, , 03:55 — REGNUM При столкновении автобуса и легкового автомобиля на Дмитровском шоссе в Москве погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

По данным ведомства, ДТП со смертельным исходом произошло в районе дома № 89 по Дмитровскому шоссе.

«Столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус. В результате погибли два человека из числа находившихся в легковой машине», — приводит ТАСС слова сотрудника полиции.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.