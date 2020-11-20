Владивосток, , 03:17 — REGNUM Прокуратура Приморского края начала проверку исполнения жилищного законодательства в связи с падением бетонных плит с крыш домов во Владивостоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

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В частности речь идёт о двух случаях падения бетонных плит: по ул. Нейбута, 34 и со строящегося многоквартирного дома по ул. Пихтовой, 35.

С крыши дома на Нейбута на припаркованный автомобиль упал козырек вентиляционной шахты. Подробности инцидента по ул. Пихтовой выясняются.

Прокуроры Ленинского и Первомайского районов города дадут оценку обстоятельствам произошедшего, полноте и своевременности действий уполномоченных органов и их должностных лиц по предотвращению сложившейся ситуации.

«По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — добавили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке на припаркованный у подъезда автомобиль упала бетонная плита с крыши многоэтажного дома, хозяин иномарки в этот момент чистил стекло от снега. Видео происшествия разлетелось по соцсетям. Отмечается, что автомобиль был новый, хозяин даже не успел его оформить.