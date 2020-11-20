Абуджа, , 02:40 — REGNUM Два грузовика столкнулись в городе Кано на северо-западе Нигерии, сообщает пресс-служба местной полиции.

Сообщается, что на дороге произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей. В результате аварии погибли семеро человек, еще двое получили травмы различной степени тяжести. Других подробностей ДТП не приводится. В настоящее время полиция расследует причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком в Кении. В результате ДТП погибли девять человек, еще семеро получили различные травмы.