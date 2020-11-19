Стокгольм, , 22:40 — REGNUM В Швеции число летальных случаев в результате заболевания COVID-19 увеличилось на 19 человек. Данная информация была опубликована 19 ноября на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умер 6 340 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 201 055 человек. За последние 24 часа было выявлено 4 609 случаев заражения.

По состоянию на 19 ноября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 183 пациента с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 3 016 пациентов.

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