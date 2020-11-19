Архангельск, , 18:34 — REGNUM Октябрьский округ Архангельска и-за аварии остался без электричества. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном ГУ МЧС.

По данным ведомства, без электроснабжения остались 87 домов, 13 158 человек, четыре детсада и две школы.

В городской администрации сообщили, что отключение произошло на линии 10кВ. На месте сейчас находится ремонтная бригада. Энергетики переводят потрбителей на резервные источники.

«Электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время», — пообещали в горадминистрации.