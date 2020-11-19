Сургут, Югра, , 18:02 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) трое мужчин изнасиловали двух сорокалетних женщин и сняли преступление на видео. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, групповое изнасилование произошло 16 ноября в квартире одной из многоэтажек Сургута. Трое двадцатилетних местных жителей в состоянии опьянения вызвались помочь женщинам 40 и 49 лет в починке двери. Воспользовавшись беспомощностью женщин, совершили в отношении них насильственные действия сексуального характера.

В отношении троицы есть неопровержимая улика — преступление они снимали на телефон. Насильников задержали в тот же вечер. Каждому из них грозит до 15 лет лишения свободы.