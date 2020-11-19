Архангельск, , 17:46 — REGNUM Архангельские следователи выясняют обстоятельства гибели школьника — восьмиклассник скончался на перемене от остановки сердца. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР.

«Предварительно установлено, что у школьника на перемене произошли внезапное ухудшение состояния здоровья и остановка сердечной деятельности. Проведенные реанимационные мероприятия положительных результатов не принесли», — сообщили в ведомстве.

Трагедия произошла в школе № 54. По некоторым данным, к летальному исходу привело заболевание школьника.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Идет дорос свидетелей, назначены необходимые судебные экспертизы.