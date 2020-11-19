Чебаркуль, Челябинская область, , 17:23 — REGNUM В Чебаркуле Челябинской области идёт проверка по факту гибели семьи из четырёх человек. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В ходе мероприятий прокуратура и представители жилищной инспекции проверят соблюдение законодательства об использовании газового внутриквартирного и внутридомового оборудования. В случае выявления нарушений закона предстоит принять соответствующие меры.

Как сообщало ИА REGNUM, в квартире одного из домов погибли двое взрослых и два мальчика. Предварительно, они отравились газом. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

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