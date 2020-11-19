Волгоград, , 16:35 — REGNUM Подозреваемого в грабеже офиса микрофинансовой организации задержали оперативники уголовного розыска в Волгограде. Злоумышленник связал менеджера, забрал её украшения и деньги из кассы, сообщили 19 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

Неизвестный зашёл в павильон микрозаймов в Кировском районе 6 ноября. Он связал руки менеджеру пластиковыми стяжками, сорвал с неё пять различных ювелирных изделий, закрыл женщину в комнате приёма пищи, а затем похитил из кассы около 60 тыс. рублей. Установить личность злоумышленника помогла ДНК-экспертиза. По подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый за аналогичные преступления 41-летний житель Тракторозаводского района.

Мужчина сознался в грабеже, решается вопрос о заключении его под стражу. Возбуждено уголовное дело.