Ярославль, , 16:21 — REGNUM 19 ноября Заволжский районный суд Ярославля вынес приговор бывшим сотрудникам колонии №1, которые обвинялись в избиении осуждённого Евгения Макарова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Приговор по делу о пытках в колонии в Ярославле Ярославский областной суд

Макаров был избит сотрудниками колонии в 2017 году. Его жалобы и обращения оставались без должной реакции вплоть до публикации летом 2018 года видеозаписей избиения, которое журналисты назвали пытками. Сотрудники колонии наносили множественные удары по ногам, туловищу и голове. В основном удары наносились резиновой палкой по пяткам осужденного, чтобы скрыть следы применения физической силы.

По уголовному делу проходили 13 человек, включая руководство колонии. В итоге суд оправдал начальника колонии Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова.

Остальные признаны виновными в превышении должностных полномочий. Младшие инспекторы колонии Игорь Богданов, Алексей Бровкин, Андрей Зыбин, Александр Морозов получили наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Старший инспектор Максим Яблоков получил 4 года 3 месяца колонии общего режима. Старший уполномоченный Сипан Мамоян и инспектор отряда Алексей Микитюк получили три года колонии, младший инспектор Алексей Андреев — 3 года и два месяца, младшие инспекторы Сергей Драчёв, Дмитрий Соловьёв, Руслан Цветков — 3 года пять месяцев.

При этом Андреев, Драчёв, Момоян, Микитюк, Соловьёв и Цветков были освобождены из-под стражи в зале суда, так как уже фактически отбыли наказание во время следствия.

Сторона потерпевшего не согласна с приговором и считает его излишне мягким и несправедливым.

«Мы категорически не согласны и недовольны вынесенным приговором. Мы, как и сторона гособвинения полагаем, что он не является справедливым, начиная от тех сроков наказания, которые были назначены, до оправдания руководства колонии, поскольку всем известно, что такие преступления не совершаются без указания руководства. Мы в этом убеждены и в этой части мы тоже будем обжаловать приговор», — рассказала адвокат потерпевшего Ирина Бирюкова.

Защита намерена обжаловать приговор.

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