Кампала, , 15:31 — REGNUM Во время столкновений в столице Уганды — Кампале — сотрудников полиции и участников протестных акций, выступающих против задержания оппозиционера и кандидата на предстоящих президентских выборах в стране — музыканта Роберта Киагуланьи Ссентаму, известного под именем Боби Вайн, погибли как минимум семь человек. Об этом 19 ноября сообщил представитель полиции страны Фред Энанга, его слова приводит агентство France-Presse.

«Мы насчитали после прошедших 18 ноября беспорядков семерых убитых и 45 человек раненых», — заявил он.

Также Энанга уточнил, что в настоящее время протесты во всех затронутых протестами с применениями насилия районах успокоились.

Отметим, Боби Вайн был задержан во время предвыборной поездки на восток страны за нарушения карантинного режима по борьбе с пандемией коронавируса, когда намеревался 18 ноября провести крупный митинг в городе Масака. После этого во многих крупных городах Уганды на улицы вышли с протестами группы его сторонников, и данные акции сопровождались стычками с полицией.