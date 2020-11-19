Азов, Ростовская область, , 15:29 — REGNUM В Азове Ростовской области сорван срок сдачи многоквартирного дома, пострадавшего от хлопка бытового газа в феврале 2020 года. Работы осложнились просадкой грунта под строением. Как выяснилось в ходе обследования, укрепление необходимо провести не только под первым подъездом. Также необходимо усиление внутри квартир, однако люди отказывались пускать рабочих.

«Работы нестандартны. <…> В ходе инструментального обследования были обнаружены нестабильные грунтовые основания под домом. Когда разрабатывали проектно-сметную документацию, по грунтам информации не было», — цитирует портал 161.ru заместителя министра ЖКХ Ростовской области Дмитрий Беликов.

ИА REGNUM ранее сообщало, что на восстановление пострадавшего от взрыва газа дома на улице Павлова в Азове было направлено 85 млн рублей. Сообщалось, что в результате взрыва бытового газа пострадали 13 квартир. Работы должны были быть выполнены до 30 ноября. При этом донской губернатор Василий Голубев потребовал выполнить восстановительные работы в пострадавшем от взрыва газа доме до наступления холодов, подчеркнув, что это должно произойти «не в декабре и не в ноябре».

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