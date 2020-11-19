Нальчик, , 15:27 — REGNUM В Кабардино-Балкарии произошло ДТП с участием трех автотранспортных средств, в том числе пассажирского автобуса. В результате аварии два человека госпитализированы, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Инцидент произошел днем 19 ноября на федеральной автодороге «Кавказ». В районе 484-го километра столкнулись автомашины «Тойота Камри», «Газель» и пассажирский автобус Setrа, следовавший из Пятигорска в Грозный.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир «Газели». С места происшествия их эвакуировали в больницу сотрудники Центра медицины катастроф. Водители и пассажиры легкового автомобиля и рейсового автобуса не пострадали. В настоящее время устанавливают причины случившегося.