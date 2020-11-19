Барнаул, , 15:22 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 19 ноября, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1000 человек. Причём шесть из них добавились только за последние сутки.

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (6856 человек, +63 за сутки) и ОРВИ (10 530 человек, +146 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 23 620 человек (+234 за сутки).

Тяжелобольных насчитывается 584 (-6 за сутки), к аппаратам ИВЛ подключен 151 пациент (за последние сутки данные не изменились). Растёт число заразившихся коронавирусом детей.

С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 729 (+11 за сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 20 161 человек (+287 за сутки).:

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