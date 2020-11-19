Уфа, , 15:25 — REGNUM Находившегося в розыске обвиняемого в применении насилия в отношении полицейского заключили под стражу в Уфе. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, 25-летниму жителю Уфы было предъявлено обвинение в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении полицейского (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Стражи порядка установили местонахождение обвиняемого. В настоящее время он заключен под стражу и помещен в изолятор Уфы.

По версии следствия, днем 3 ноября текущего года на парковке около многоквартирного дома по ул. Менделеева Уфы фигурант уголовного дела, лишенный водительских прав и находившийся в розыске за ранее совершенное административное правонарушение, сидел за рулем автомобиля «MERCEDES-BENZ AMG GLE 43». Следователи считают, что обвиняемый проигнорировал законные требования сотрудников ДПС ГИБДД о выходе из автотранспортного средства и наехал на сотрудника ГИБДД: полицейский получил телесные повреждения.

По версии следствия, после этого фигурант уголовного дела, пытаясь уйти от преследования, сбил дорожное ограждение, покинул автотранспортное средство и убежал. В результате его объявили в розыск. Судом заочно избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге хулиган напал с ножом на полицейского и был подстрелен