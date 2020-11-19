Азовский район, Ростовская область, , 15:19 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия в Азовском районе Ростовской области один человек погиб и двое пострадали. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 19 ноября.

Авария произошла примерно в 10:40 на участке трассы Азов — Староминская. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2105 при повороте налево столкнулся со встречным Chevrolet Cobalt.

В результате ДТП погибла пассажирка отечественного автомобиля. За медицинской помощью обратились оба водителя. По факту аварии проводится проверка.