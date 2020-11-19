Ереван, , 15:06 — REGNUM Армянские полицейские задержали 24 участников протестных акций из числа тех, кто перекрыл улицы в Ереване, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе полиции республики.

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"На данный момент в полицейские отделения доставлены 24 человека», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Также там уточнили, что не могут сообщить, остаются ли в настоящее время какие-либо улицы столицы Армении в настоящее время заблокированными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на участников протестов, которые выступают за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна и перекрыли дороги в Ереване, наехал микроавтобус.