Ереван, , 14:46 — REGNUM На участников протеста, которые выступают за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна и перекрыли дороги в Ереване, наехал микроавтобус. Видеозапись произошедшего 19 ноября выложена на канале Lurer TV в видеохостинге YouTube.

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На запечатлённых кадрах видно, что протестующие выстроились в живую цепь на пешеходном переходе на одной из центральных улиц столицы Армении. Подъехавший к цепи микроавтобус вначале тормозит перед ней, а затем, резко прибавив скорость, разрывает цепь людей и скрывается с места происшествия. При этом одна из находившихся в цепи девушка падает на дорогу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что представители армянской оппозиции перекрыли центральные улицы Еревана и требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна