Харбин, Китай, , 14:48 — REGNUM Плохая погода привела к отмене более 540 рейсов в аэропорту китайского города Харбина. Это следует из данных электронного табло на сайте аэропорта 19 ноября.

Всего из-за снегопада отменили 544 рейса. Из них 277 на вылет и 266 на прилёт. Среди отменённых — рейс Якутск — Харбин.

Как сообщало ИА REGNUM, российский Приморский край также переживает последствия снежного циклона.

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