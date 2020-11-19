Балаковский район, , 15:39 — REGNUM В Балаковском доме-интернате для престарелых и инвалидов коронавирусную инфекцию выявили у 50 человек. Об этом заявила заместитель начальника управления Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева.

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Первого ноября в учреждении зарегистрировали три случая COVID-19. Было начато эпидемиологическое расследование. Новые случаи заражения выявили в ходе него.

«Коронавирус подтвердился у 17 сотрудников и 33 пациентов. Персонал — все бессимптомные. Среди проживающих были лица с клиникой ОРВИ и внебольничной пневмонией. Все были госпитализированы и пролечены. По моим данным, уже готовятся к выписке», — добавила представитель ведомства.

В общей сложности около 500 человек прошли тестирование в интернате. Ситуация находится на контроле регионального минтруда и соцзащиты.

ИА REGNUM напоминает, в октябре в Балашовском доме-интернате для престарелых и инвалидов зарегистрировали 166 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 39 сотрудников и 127 постояльцев. Следственные органы назначили проверку по факту массового заражения коронавирусом.

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