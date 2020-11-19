Ростов-на-Дону, , 14:30 — REGNUM В центре Ростова-на-Дону две аварийные бригады компании «Ростовские тепловые сети» ликвидируют порыв на теплотрассе. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 19 ноября.

Коммунальная авария произошла на теплотрассе диаметром Д-500 мм на улице Седова. В связи с этим в зону ограничения теплоснабжения попали 98 жилых многоквартирных домов и 12 социальных объектов в границах улиц Береговой и Пушкинской, а также переулков Братского и Журавлёва.

Завершить ремонт теплотрассы планируется до 20:00 мск 19 ноября.