Воронеж, 19 ноября 2020, 14:28 — REGNUM Оперативные мероприятия провели правоохранительные органы в подразделении ГИБДД Воронежа 9 ноября.
«Сотрудники ОРЧ собственной безопасности ГУ МВД России по Воронежской области проводят оперативные мероприятия по проверке поступившей информации о возможных противоправных действиях сотрудников ОБДПС, в том числе осмотр по месту службы», — прокомментировала ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
Другие подробности не сообщаются.