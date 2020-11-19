История вопроса

Следственные действия регламентируются уголовно-процессуальным законодательством. Они дают возможность применять меры принуждения в рамках закона. Список уполномоченных на это лиц также указан в законодательстве. К примеру, такие полномочия есть у следователей.



К следственным действиям относят обыски, допросы, опознание, следственные эксперименты, а также судебную экспертизу и ряд иных действий.



Следственные действия закрепляются протоколом.

