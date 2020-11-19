Иркутск, , 14:21 — REGNUM В Иркутской области задержан мужчина, открывший стрельбу по подросткам. Об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошёл 18 ноября около 23:00 (18:00 мск) в селе Барлук. Отмечается, что компания юношей и девушек (пять человек) приехала к своему знакомому. Между молодыми людьми произошёл конфликт, в ходе которого хозяин дома выстрелил в сторону людей из незарегистрированного нарезного карабина марки «Сайга».

В результате 15-летняя девушка погибла от полученных ранений. 17-летний юноша получил ранение в область головы, сейчас за его жизнь борются врачи.

Стрелявшим оказался 22-летний житель села, который был знаком с подростками и в момент совершения преступления был пьян. Против него возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц».