Иркутск, , 13:43 — REGNUM В Куйтунском районе Иркутской области задержан подозреваемый в убийстве 15-летней девочки. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 ноября в региональном следственном управлении СКР.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц») и ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Трагедия произошла ночью 18 ноября возле одного из домов в селе Барлук. По версии следствия, между 17-летним юношей и его сестрой произошел словесный конфликт. В этот момент из дома вышел пьяный хозяин и дважды выстрелил в воздух из незарегистрированного нарезного карабина «Сайга».

Затем он несколько раз выстрелил в сторону автомобиля, в котором находились подростки. 15-летняя девочка умерла на месте. 17-летний юноша госпитализирован в коме с огнестрельным ранением головы.

Полицейские задержали 22-летнего подозреваемого. Проводятся следственные действия, расследование продолжается.

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