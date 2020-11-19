Самара, , 13:45 — REGNUM Браконьеры убили 4-летнего лося в Самарской области. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба департамента охоты и рыболовства региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, 6 ноября 2020 года на территории охотничьих угодий Хворостянского района сотрудник департамента охоты и рыболовства выявил факт незаконной добычи 4-летнего лося.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам незаконной охоты.

Сообщается, что ущерб государству составил 240 тысяч рублей. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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