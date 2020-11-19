Новосибирск, , 13:18 — REGNUM В Новосибирской области на автодороге Барабинск-Здвинск неуправляемый грейдер врезался в бензоколонку. Момент происшествия попал на запись камер наблюдения.

Водитель уборочной техники остановил грейдер и пошёл по своим делам, а в это время машина пришла в движение и поехала по кругу, — сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54"в соцсети «ВКонтакте». — Увидев происходящее, водитель бросился к грейдеру и заскочил в кабину, но затормозить не успел: ковш врезался в бензоколонку, повалив её на заправлявшийся автомобиль».

Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал.