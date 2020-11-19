Санкт-Петербург, , 13:17 — REGNUM В Санкт-Петербурге из-за неисправности светофора днем 19 ноября была закрыта станция «Беговая». Об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

Неисправность была обнаружена в 12:55 мск на этой самой новой станции «зеленой» ветки, открытой к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

«Станция закрыта по техническим причинам — неисправность светофора. Движение осуществляется до станции «Приморская», — отмечали метрополитене.

В 13:12 мск «Беговую» открыли, штатная работа третьей линии метро восстановлена.