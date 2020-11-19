Дергачи , , 13:12 — REGNUM В Харьковской области в школе города Дергачи произошло массовое отравление. Об этом сообщили 19 ноября в пресс-службе администрации области.

По предварительным данным, у 26 детей может быть пищевая токсикоинфекция. О состоянии пострадавших не сообщается.

В данный момент специалисты выявляют источник заражения.

Как сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, колбы с «ядом», найденные в одной из школ Харькова, оказались муляжом.

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