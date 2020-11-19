Варшава, , 12:54 — REGNUM В четверг, 19 ноября, Институт метеорологии и водного хозяйства Польши объявил предупреждение первой степени из-за вероятных сильных ветров. Предупреждение касается Поморского, Подкарпатского, Малопольского и Силезского регионов. Об этом передает Polskie Radio 24.

По сообщениям Института, в перечисленных воеводствах ожидаются сильные ветры со средней скоростью от 30 до 50 км/ч с порывами до 80 км/ч. Ветры прогнозируются южные, западные и юго-западные.

Предупреждение первого уровня означает, что природные условия будут способны вызвать материальный ущерб и создать угрозу для здоровья и жизни людей. Местным жителям посоветовали без необходимости не покидать свои жилища вечером 19 ноября.