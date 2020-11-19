Чебоксары, , 12:41 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор бывшему главе одного из поселений Вурнарского района, которого обвиняли в злоупотреблении полномочиями в пользу родственников. Суд признал его виновным, назначив условный срок, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Перед судом предстал экс-глава Сявалкасинского сельского поселения. Следствием и судом установлено, что в феврале 2012 года фигурант уголовного дела изготовил ложные выписки из похозяйственной книги поселения, на основании которых незаконно предоставил в собственность своим родственникам семь земельных участков, собственность на которые не была разграничена.

Бывшему муниципальному служащему инкриминировалось совершение трёх эпизодов преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Суд признал его виновным, назначив три года условного срока и на три года лишив права занимать должности в органах местного самоуправления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии под уголовное преследование попал депутат одного из сельских поселений республики, ранее занимавший должность главы администрации Ибресинского района. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при обеспечении жильём одной из многодетных семей.