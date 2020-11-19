Санкт-Петербург, , 12:37 — REGNUM В Санкт-Петербурге сотрудники полиции проверяют сообщение о том, что депутат Никита Юферев в здании совета муниципального образования «Смольнинское» порвал портрет президента России Владимира Путина. Об этом 19 ноября сообщает Znak.

Отмечается, что в помещении, где обычно проходят заседания, на стене висит портрет Путина. Однако депутат Юферев вешает на его место портрет Александра Пушкина.

Накануне, 18 ноября, депутат обнаружил пропажу принадлежащего ему плаката с изображением поэта.

После этого Юферев порвал, как позже он написал в объяснительной, «портрет неустановленного мужчины, похожего на Владимира Путина», потому что «был зол». После этого на место приехали сотрудники полиции и опросили присутствующих, пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что портрет президента России Владимира Путина в его кабинете выполнен по древней технике в Японии на рисовой бумаге.

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