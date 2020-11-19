Новосибирск, , 12:26 — REGNUM Обнародованы предварительные итоги расследования схода тепловоза с 30 вагонами в Новосибирской области. По данным специалистов, причиной происшествия стала неисправность колесной пары.

«Предварительной причиной транспортного происшествия послужила спрессовка бандажа шестой колёсной пары тепловоза ТЭМ-2 из-за нарушения технологии формирования колесной пары при проведении локомотиву среднего ремонта», — сообщает «НДН.Инфо» со ссылкой на Сибирское управление государственного железнодорожного надзора Ространснадзора.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после схода тепловоза и железнодорожных вагонов на станции Татарская в Новосибирской области было возбуждено уголовное дело.

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