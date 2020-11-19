Чебоксары, , 12:19 — REGNUM В Чебоксарах вынесен приговор по уголовному делу о доведении до попытки самоубийства. Перед судом предстал 31-летний чебоксарец, жертвой стала его 67-летняя мать, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Фигурант уголовного дела освободился из мест лишения свободы 31 января 2020 года и стал жить вместе с матерью. Правоохранители установили, что с 1 по 9 февраля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он неоднократно бил женщину, таскал её за волосы и выражался нецензурной бранью.

«Чем создал для неё невыносимую моральную и психическую обстановку. В результате вечером 9 февраля женщина решила покончить жизнь самоубийством», — говорят в следственном управлении.

Пострадавшая осталась жила благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Мужчина виновным судом в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 117 УК РФ («Истязание»), ч. 1 ст. 110 УК РФ («Доведение до покушения на самоубийство»). Суд назначил ему три года и девять месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии дела о доведении до самоубийства рассматриваются нечасто. Напомним, в 2008 году фигурантом уголовного дела стал 31-летний житель Канаша, которого заподозрили в доведении до попытки самоубийства своей сожительницы. В 2012 году в деле о смерти в Чебоксарах 18-летнего студента следователи не исключали, что его довели до самоубийства.