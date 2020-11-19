Горно-Алтайск, , 12:17 — REGNUM Генеральная прокуратура РФ начала проверку по факту незаконной охоты на редких животных на территории Сайлюгемского национального парка Республики Алтай. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что ранее появилась информация о браконьерской охоты на территории нацпарка, где обитает популяция алтайского горного барана аргали, занесённого в Красную книгу России. В ходе проверки прокуроры дадут оценку законности действий охотников и должностных лиц.

«По выявленным нарушениям закона будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования. Результаты проверки Генеральной прокуратурой Российской Федерации поставлены на особый контроль», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пограничники задержали троих граждан с огнестрельным оружием, находившихся на расстоянии выстрела от стада горных баранов. В их числе оказались московский бизнесмен, а также известный в регионе эколог и защитник животных.

Задержанные рассказали, что они охотились на горных козлов. Но в нацпарке отметили, что на этом участке козероги не обитают, что известно как местным жителям, так и экологам.

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