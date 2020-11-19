Москва, , 12:18 — REGNUM Заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Куракина, подозреваемого в коррупционном преступлении, следует заключить под стражу, считают в СКР. Ходатайство об аресте чиновника поступило в Басманный суд Москвы, сообщила 19 ноября пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Она уточнила, что преступление, в котором подозревают Куракина, предусмотрено частью 6 статьи 290 УК РФ. Это получение взятки в особо крупном размере.

Следствие также просит поместить под арест Владислава Холодкова и Максима Ан, которым инкриминируют то же преступление, рассказала Софинская ТАСС.

О задержании Куракина ИА REGNUM сообщало 18 ноября. По данным источников, следственные действия связаны с предыдущей работой чиновника в департаменте имущественных отношений Министерства обороны РФ.

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