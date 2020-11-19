Волгоград, , 12:07 — REGNUM Автомобиль скорой медицинской помощи попал в ДТП во Фроловском районе Волгоградской области. В результате столкновения госпитализированы четыре человека, сообщили ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

Автомобили столкнулись 18 ноября в 20:45 на перекрёстке улиц Воровского — Еремина в городе Фролово. По предварительным данным, водитель ВАЗ-21 124 не предоставил преимущество автомобилю скорой помощи. От удара спецмашина опрокинулась набок.

С различными травмами в больницу доставлены водитель и фельдшер скорой, а также водитель и пассажир легковой машины.