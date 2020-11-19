Октябрьский, Башкирия, , 11:52 — REGNUM 25 человек спасли огнеборцы во время тушения пожара в многоквартирном доме в Башкирии. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, утром 17 ноября в многоквартирном доме в городе Октябрьском по пр. Ленина произошло возгорание. Прибыв на место пожара, огнеборцы эвакуировали 35 человек, включая семерых детей. Кроме этого они спасли 25 человек. В результате никто не пострадал.

Вскоре пожар был ликвидирован. В квартире огонь повредил имущество, мебель, сильно закоптились потолок и стены. По словам спасателей, жертв удалось избежать благодаря оперативной работе огнеборцев.

Сообщается, что сейчас специалисты выясняют причины пожара.

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