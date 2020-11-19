Санкт-Петербург, , 12:56 — REGNUM В подъезде одного из жилых домов Красносельского района Санкт-Петербурга обнаружили тело 16-летнего подростка. Причина и обстоятельства смерти юноши выясняются. По данному факту проводится проверка, сообщает 19 ноября Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу.

Тело 16-летнего школьника без признаков насильственной смерти было обнаружено на одном из лестничных пролетов многоэтажного дома на улице Десантников. При осмотре места происшествия был замечен баллончик со сжиженным газом. Есть ли связь между этим фактом и смертью подростка, предстоит установить следствию.

«Опрошены свидетели и очевидцы, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, с целью установления причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в ведомстве.

Также в ГСУ СКР по Петербурге опровергли сообщения СМИ, которые утверждали, что погибший подросток обучался в кадетском корпусе Следственного комитета РФ.

«Несовершеннолетний никогда не являлся кадетом ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации», — заверили в пресс-службе ведомства.

Согласно имеющейся информации, погибший подросток являлся учащимся подшефного профильного кадетского класса одного из общеобразовательных учреждений Петербурга в период с октября по декабрь 2017 года, после чего по решению родителей был переведен в другое образовательное учреждение.

По данным СМИ, погибший жил в многодетной семье.