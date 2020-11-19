Тюмень, , 11:31 — REGNUM Блогера Алексея Кунгурова, проживающего в Тюмени, обвиняют в содействии террористической деятельности и возбуждении ненависти либо вражды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Лефортовский суд Москвы.

По информации пресс-службы суда, поступило ходатайство о заочном аресте блогера. Он обвиняется по ч. 1 ст. 282 («Возбуждение ненависти либо вражды») и ч. 1 ст. 205.1 («Вербовка, склонение или иное вовлечение лица в террористическую деятельность»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Алексей Кунгуров был осуждён за оправдание терроризма. Два года и шесть месяцев он провёл в колонии-поселении.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюмени задержали блогера Кунгурова вместе с малолетней дочерью