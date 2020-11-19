Горно-Алтайск, , 11:19 — REGNUM В Республике Алтай вновь зарегистрированы летальные случаи среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки скончались 72-летний житель Горно-Алтайска и жительница Майминского района 70 лет.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

Как отмечается, у них была диагностирована коронавирусная пневмония. Кроме того, пациенты страдали рядом других сопутствующих заболеваний.

«Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 90 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 84 — от COVID-19, шесть — от иных причин», — отметили в штабе.

Читайте также: В Горном Алтае за сутки выявлен 131 случай заражения коронавирусом