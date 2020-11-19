Вельск, Архангельская область, , 11:12 — REGNUM В Архангельской области возбуждено уголовное дело о похищении человека. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР, преступление было совершено 14 ноября в поселке Кулой Вельского района.

«Было установлено, что в ходе распития четырьмя жителями поселка Кулой спиртных напитков, один из них сообщил, что 50-летний местный житель недавно оскорбил его супругу. Компания решила проучить обидчика и отправилась к нему. Двое подозреваемых избили потерпевшего, насильно посадили его в автомобиль и вывезли на местную свалку, где продолжили свои противоправные действия, а затем, оставив там потерпевшего, скрылись», — сообщили в ведомстве.

Правоохранителям удалось задержать двух подозреваемых. Их заключили под стражу. Ведется следствие.