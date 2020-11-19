Калуга, , 11:25 — REGNUM В Калуге 35-летний бывший заместитель руководителя муниципального учреждения, который в 2019 году получил взятку в крупном размере и совершил два покушения на получение взятки, в том числе в особо крупном размере, приговорён судом к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Об этом 19 ноября сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

Осужденный являлся заместителем директора — главным инженером муниципального казенного учреждения «Центр повышения энергетической эффективности». Он осуществлял контроль над выполнением строительно-монтажных, ремонтных работ при производстве капитального ремонта многоквартирных домов подрядными организациями, подтверждал фактическое выполнение объема работ, их качество и устранение брака. Чиновник также входил в состав рабочей комиссии для приема в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом отдельных жилых зданий. Судебным следствием установлено, что в октябре 2019 года он получил от представителя подрядной организации взятку в сумме 200 тыс. рублей за подписание акта сдачи-приемки выполненных работ и иных документов при производстве капитального ремонта дома по улице Добровольского в Калуге. Кроме того, в апреле 2019 года осужденный получил от представителей подрядных организаций долговые расписки за скорейшее подписание необходимых документов о приемке капремонтов нескольких домов на сумму более 2,5 млн рублей. Довести свой преступный умысел до конца мужчина не смог по независящим от него обстоятельствам — подрядчики, не намереваясь исполнять обязательства по указанным долговым распискам, обратились с заявлением в правоохранительные органы.

«В судебном заседании осужденный вину в совершении инкриминированных преступлений признал частично, полагая, что он должен нести ответственность за свершение мошенничества в отношении 200 тыс. рублей, а за покушения на получение взятки его надлежит оправдать за отсутствием состава преступления. Однако судебная коллегия по уголовным делам Калужского областного суда оставила ранее вынесенный приговор без изменения», — рассказала Искрина Басулина.

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