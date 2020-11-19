Харьков, Украина, 19 ноября 2020, 11:07 — REGNUM Ёмкости с боевым ядом «Адамситом», найденные в одной из школ Харькова, оказались муляжом. Об этом заявил пресс-секретарь Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Харьковской области Игорь Лупандин.
Чиновник отметил, что колбы были направлены в лабораторию, где выяснилось, что внутри нет опасных веществ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в одной из школ Харькова во время ремонта нашли колбы с маркировкой «Адамсит». Это вещество обычно используется для создания ядовитого дыма.
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