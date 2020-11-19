Тюмень, , 11:01 — REGNUM В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Сургута (ХМАО), который обвиняется в склонении несовершеннолетней к употреблению наркотиков с тяжёлыми последствиями. Девочка до сих пор находится в коме, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Согласно материалам следствия, обвиняемый 11 июля 2020 года, в квартире дома по улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени, уговорил 16 — летнюю девочку попробовать наркотики. Она согласилась и в тяжёлом состоянии была доставлена в больницу.

Наркотик вызвал у потерпевшей токсическую энцефалопатию с угнетением сознания до уровня комы, токсический гепатит, нефропатию и полиорганную недостаточность. До настоящего времени она находиться в тяжелом состоянии.