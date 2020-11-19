Баргузинский район, Бурятия, , 10:57 — REGNUM В Баргузинском районе Бурятии задержан 19-летний молодой человек по обвинению в убийстве своей бабушки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, тело 62-летней женщины с многочисленными следами насильственной смерти было найдено утром 18 ноября.

По данным следствия, накануне задержанный приехал из соседнего села в посёлок Усть-Баргузин к приятелю, с которым они начали употреблять наркотики. Утром, будучи ещё в состоянии наркотического опьянения, он пошёл к матери своего отчима.

«Пожилая женщина впустила юношу. Однако спустя непродолжительное время молодой человек схватил ножи и нанес ими несколько десятков ударов по телу своей жертвы. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

На шум и крики о помощи отреагировали соседи, позвонив в полицию. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны обнаружили запертую дверь. При попытке войти в дом, вооружённый двумя ножами злоумышленник напал на них, в результате чего правоохранители применили табельное оружие.

Возбуждено уголовное дело. Отмечается, что задержанный в ходе допроса не помнил причины жестокой расправы, объясняя это опьянением.

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