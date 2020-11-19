Ош, Киргизия, , 10:52 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Киргизии провели в городе Оше спецоперацию, в ходе которой арестовали наркоторговца с крупной партией тяжелых наркотиков. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел республики.

36-летнего жителя Сузакского района Джалал-Абадской области, разыскиваемого хулиганство, удалось поймать с поличным — в момент задержания при нем была сумка, в которой оказался расфасованный по пакетам героин общим весом 2 килограмма 455 грамм.

В милицейском ведомстве отметили, что задержанный наркоторговец состоит на оперативном учете МВД Киргизии как активный член одной из местных организованных преступных группировок.