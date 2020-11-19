Рязань, , 10:56 — REGNUM Уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» возбуждено после гибели четырёх человек в посёлке Гусь-Железный Касимовского района Рязанской области. Семью обнаружили на пепелище частного дома, сообщили ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Огнём полностью уничтожен четырёхквартирный одноэтажный частный дом. В одной из квартир обнаружены тела 47-летнего мужчины, его 36-летней супруги, их четырёхлетней дочери и восьмимесячного сына. Назначены судебные экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего, ход расследования уголовного находится на контроле у руководства следственного управления.

Частный дом сгорел 18 ноября. На ликвидацию пожара выезжали 15 автомобилей и 32 человека личного состава регионального управления МЧС.

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