Рязань, , 10:44 — REGNUM Супружеская пара и двое малолетних детей погибли на пожаре в частном доме в посёлке Гусь-Железный Касимовского района Рязанской области. На ликвидации возгорания было задействовано 15 машин экстренных служб и 32 специалиста, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Четырёхквартирный одноэтажный частный дом загорелся днём 18 ноября. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 14:53, почти час понадобился на локализацию огня, а полностью возгорание ликвидировано в 16:00. На месте пожара обнаружены тела четырёх человек — родителей и их малолетних детей.

На место ЧП выезжали врио начальника областного управления МЧС Александр Савуков, руководитель следственного управления СК по региону Владимир Никешкин, следователи-криминалисты.