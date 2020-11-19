Заречный, Пензенская область, , 10:34 — REGNUM Супружеская пара из города Заречного Пензенской области после общения с мошенниками лишились более 3 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Пострадавший 53-летний мужчина рассказал в полиции, что ему позвонил неизвестный, представился сотрудником безопасности банка и сообщил о попытке оформления кредита на его имя. Мужчина прекратил разговор и отправился в банк, где сотрудники подтвердили, что у него действительно есть кредитное предложение. На следующий день звонивший сотрудник службы безопасности банка предложил мужчине прекратить операцию и оформить на свое имя кредит в 400 тыс. рублей. Пострадавший так и сделал. После этого мнимые сотрудники банка на протяжении двух недель общались с мужчиной. За это время он оформил несколько кредитов на общую сумму около 2 млн рублей, обналичивал деньги и отправлял через банкомат на «резервные» счета.

5 ноября к пострадавшему позвонил якобы представитель ассоциации банков РФ (в действительности такой организации нет) и заявил, что произошло слияние счетов мужчины и его супруги. Женщину мошенникам тоже удалось убедить, и она оформила кредит на сумму около 1 млн рублей.

Общий ущерб составил более 3 млн рублей. Только после этого супружеская пара написала заявление в полицию. Чеки они не сохранили. По их словам, мошенники были убедительны, общались с супругами по имени отчеству и присылали копии документов о прекращении кредитных обязательств.

В полиции устанавливают лиц, причастных к совершению данных преступлений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензе от мошенников пострадала 53-летняя женщина, на которую лжесотрудники банка оформили кредит в сумме 625 тыс. рублей. По телефону звонивший неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что на имя гражданки оформлена заявка на получение кредита. Женщина ответила, что каких-либо заявок не оставляла. Для отмены операции, по словам злоумышленника, гражданка должна зайти в онлайн приложение и выполнить ряд действий. Женщина доверилась звонившему и сделала все так, как он просил.

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